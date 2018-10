Pierre Ménès grand-père : Sa fille Anne a accouché !

C'est en mars dernier qu'Anne a dévoilé qu'elle était enceinte. Elle avait annoncé sa grossesse sur Instagram en écrivant en légende d'une photo de son échographie : "Hello tout le monde !!! Surprise !!! Je pète le feu et je vais pointer le bout de mon nez en octobre ! See you soon." Elle avait aussi annoncé peu de temps après qu'elle attendait une fille pour le mois d'octobre. La petite merveille ne s'est donc pas fait attendre.

En mai dernier, Anne avait également épousé l'homme de sa vie. Un événement qui avait rendu Pierre Ménès très fier. Ce dernier n'avait en effet pas hésité à partager sa joie sur les réseaux sociaux en ajoutant en commentaire d'une photo de sa fille et de son gendre : "Ma fille se marie. Oui je suis un vieux con."

Très discrète sur sa vie privée, la star du Canal Football Club avait expliqué en 2015 au magazine Hors Format à quel point sa fille lui ressemblait : "C'est tellement moi, tellement mon clone, en termes de caractère. Elle a mon recul sur les choses, mon humour, mon autodérision. Mon fils est différent. Il est beaucoup plus réservé, beaucoup plus en retrait. Il est plus jeune, alors peut-être que..."

Nous adressons toutes nos félicitations à la famille de Pierre Ménès.