Pierre Ménès doublement comblé : Sa fille Anne, enceinte, s'est mariée

Un bébé pour octobre

Parce qu'un bonheur n'arrive jamais seul, Pierre Ménès n'a pas fini d'être un papa fier. Celui qui est heureux depuis plusieurs années avec la jeune Mélissa deviendra grand-père dans quelques mois. En effet, sa fille attend un heureux événement, une grossesse officialisée sur Instagram le 29 mars 2018, échographie à l'appui. "Hello tout le monde !!! Surprise !!! Je pète le feu et je vais pointer le bout de mon nez en octobre ! See you soon", avait publié la jeune femme. Quelques semaines plus tard, la future maman avait révélé le sexe du bébé, une fille. Pierre Ménès n'a pas fini d'être gaga.