Pierre Ménès reconnaissant : Ses mots tendres à sa "guerrière" Mélissa

Ils partagent la même passion pour les cockers, ne sont pas de la même génération mais s'en moquent. C'est ensemble, soudés face à l'une des plus terribles épreuves, que Pierre Ménès et sa jeune compagne Mélissa se sont battus pour que la vie l'emporte sur la maladie.

Si la grande gueule du foot a évoqué à de nombreuses reprises sa double greffe inespérée, du foie et du rein, dont il a bénéficié au mois de décembre, et sa douloureuse renaissance, le chroniqueur du Canal Football Club rend cette fois hommage à celle sans qui il n'aurait peut-être pas remporté ce combat : Mélissa.

Interrogé par Télé Loisirs, le rescapé de 53 ans tient tout particulièrement à lui exprimer sa reconnaissance. "Ma compagne me portait à bout de bras au propre comme au figuré parce qu'elle me levait du canapé pour me coucher. Je n'aurais jamais de mots pour lui dire à quel point je suis reconnaissant. C'est quelqu'un d'extrêmement positif, c'est vraiment une guerrière. Et elle m'a donné pendant des semaines la force que je n'avais plus", confie-t-il particulièrement ému.

Pierre Ménès évoque également deux membres de sa famille dont il parle rarement : son fils de 25 ans, Axel, et sa fille de 28 ans, Anne. Si le premier, "plus sensible", "a très, très mal vécu" sa dégradation physique, la seconde a fait le choix de ne rien laisser paraître, gardant ses émotions pour elle. "Depuis le mois de septembre, elle habite près de Lille, parce qu'elle est styliste à La Redoute. Donc elle est moins présente physiquement. Au niveau du caractère, ma fille, c'est moi. Je savais qu'elle était très inquiète pour moi, mais elle ne l'a jamais laissé transparaître en ma présence", explique Pierre Ménès à Télé Loisirs.

Comme prévu, le passionné de ballon rond retrouvera toute la grande famille du Canal Football Club, sur Canal+, le 2 avril prochain, un retour qu'il promet "fort" et qui le rend très impatient. Pour preuve, le message posté ce week-end sur son compte Twitter, chaleureusement accueilli par ses fans : "J'arrive, la famille. Deux semaines encore @MathouxHerve @marieportolano @BeyeHabib @mickalandreau"

Avant son come-back tant attendu, Pierre Ménès débarquera dans les librairies. Il sort en effet son deuxième livre, Deuxième Mi-temps. "Pour sensibiliser aux dons d'organes. Je raconte ma maladie", a-t-il annoncé courant mars sur Twitter.