Louis Bertignac, ex-coach de The Voice : "J'ai été un peu déçu..."

En 2012 et 2013, Louis Bertignac a été coach de The Voice (TF1). Les deux années suivantes, il s'est installé dans l'un des quatre fauteuils rouges de l'édition Kids. Depuis, c'est terminé. Lundi 3 juin 2019, à l'antenne de l'émission Clair obscur (France O), l'ancien coach s'est livré sur son expérience dans le célèbre télé-crochet. Et il n'en garde pas que de bons souvenirs.

"Ça m'a amusé, on ne m'avait jamais demandé de faire ça. J'aime bien avoir plusieurs casquettes. Être assis à juger et me retourner dans le fauteuil, c'était marrant, ça changeait. Ça faisait extrêmement plaisir à ma mère qui voyait son fils à la télé tous les samedis. Elle était enjouée et elle regrettait que mon père ne soit plus là pour voir ça parce que c'était un genre de consécration", a confié Louis Bertignac.

Mais le cofondateur du groupe Téléphone émet quelques réserves, notamment à propos de la production : "J'aurais voulu faire encore un peu plus, a-t-il expliqué. Moi je leur disais : 'Vous m'avez choisi pour mon côté rock'n'roll, alors pourquoi vous me demandez de faire chanter du Goldman – que j'adore par ailleurs – à mes Talents ? Moi je voudrais faire chanter des Beatles, des Stones, du Led Zeppelin à mes talents.' Mais on m'a dit : 'Tu sais c'est TF1, c'est pour la ménagère.' Mais justement, la ménagère, peut-être qu'elle adorerait les Stones ! Peut-être qu'elle ne connaît pas !"

Et de conclure : "C'est vrai que j'étais un peu déçu parce que, pour moi, mon rôle, c'était de faire découvrir plein de bonnes chansons. Ça a marché quelques fois. J'ai réussi à faire chanter Angie et deux ou trois trucs que j'ai adorés, mais pas tout." En bref, Louis Bertignac n'est pas près de rempiler pour une prochaine saison de The Voice !

Rappelons que la grande finale de The Voice 8 se déroulera exceptionnellement jeudi 6 juin dès 21h sur TF1.