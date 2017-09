Louis Bodin séparé de son épouse : "Ma compagne actuelle ne veut pas s'exposer"

En ce mois de septembre 2017, Louis Bodin publie un nouvel ouvrage intitulé Le pourquoi de la météo. En pleine promo, il répond aux questions de nos confrères de Voici. L'occasion de s'exprimer sur la sortie de son livre, mais aussi sur des sujets d'ordre personnel, comme sa vie amoureuse.

Ainsi, le Monsieur Météo de TF1 et RTL confie être séparé de Claire, avec qui il était marié depuis 1999. "Personnellement, j'ai totalement échoué, car je ne suis plus avec la mère de mes filles, lance-t-il. Mais pour moi, la quintessence de la réussite amoureuse, c'est quand vous parvenez à construire toute votre vie avec la même personne."

Et de prendre pour exemple son amie Évelyne Dhéliat, qui a perdu son mari Philippe Maraninchi en avril dernier. "Il y avait un rapport entre Évelyne et son mari qui était extraordinaire. Lui était décalé, elle, un peu plus frontale, et les deux s'entendaient à merveille", poursuit Louis Bodin.

Mais bien qu'il soit admiratif de ce couple, cet ingénieur en météorologie de 59 ans assure avoir retrouvé l'amour depuis sa rupture avec son ex. Seulement, aucun risque que les amoureux s'affichent ensemble. "Ma compagne d'aujourd'hui n'a pas envie de s'exposer du tout, et je respecte ça. Tout comme mes files qui préfèrent rester à l'écart", ajoute Louis Bodin. Et celui qui avait présenté son ex-femme conclut : "Mais il y a une attente du public, on est obligé de lui donner un petit peu de nous. J'essaie de trouver la bonne limite, mais je ne sais pas encore où elle se situe."