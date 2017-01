Louis de Funès : Son fils Daniel, victime d'un infarctus et mourant...

Près de 34 ans après la mort de Louis de Funès, son fils aîné Daniel prépare à son tour ses adieux et s'apprête à rejoindre son père. En effet, selon le journaliste Jean-Jacques Jelot-Blanc, proche de Daniel de Funès (79 ans), ce dernier serait entre la vie et la mort.

Dans un message Facebook, publié le mardi 17 janvier dans la matinée et adressé à Daniel, Jean-Jacques Jelot-Blanc révèle l'état de santé de son ami après que ce dernier a été victime d'un infarctus. "C'est comme toujours en homme extrêmement discret, et à bientôt 80 ans - le 12 juillet prochain - que Daniel de Funès souhaite nous faire ses adieux, écrit-il. Comme il a d'ailleurs toujours vécu durant toute son existence, dans la plus grande discrétion, le fils aîné du plus grand comique du XXe siècle, l'immense Louis de Funès, vit en effet ses derniers moments..."

"Nul doute que Daniel souhaite s'en aller en ce froid mois d'hiver, tout comme son père parti ce triste jeudi 27 janvier 1983, poursuit l'homme qui a notamment travaillé à l'ORTF. Tout comme son père, c'est à la suite d'un infarctus survenu le même jour que lui, que la santé de Daniel s'était dégradée..." Selon lui, "aujourd'hui résonne comme une dernière séance" et "le rideau va tomber", écrit-il sans fard.

"De la toile de l'écran à celle du net, il n'y a qu'un pas à franchir pour que vous puissiez lui témoigner, comme je l'ai fait ces vingt dernières années, votre soutien, votre respect, votre admiration ou votre amitié. S'il doit partir rejoindre Louis, disons lui combien nous l'aimions autant qu'on a pu aimer son père. Comme nous aimions cet homme si discret, comme l'était d'ailleurs son célèbre père...", conclut affectueusement Jean-Jacques Jelot-Blanc avec lequel Daniel de Funès, fils du comédien et de Germaine Carroyer, avait participé à l'écriture d'un livre sur l'oeuvre de son Louis de Funès : L'Oscar du cinéma.

Ce mercredi matin, Jean-Jacques Jelot-Blanc écrivait encore : "Merci pour tous vos messages de sympathie et d'encouragement transmis aussitôt à la famille de daniel à son chevet."