Louis Ducruet et Marie Chevallier : La date de leur mariage annoncée

"On se marie dans la cathédrale de Monaco, le mariage aura lieu le dernier week-end de juillet", a ainsi affirmé la jeune femme de 26 ans. Rendez-vous pris pour les 27 et 28 juillet prochain, dans la cathédrale où se sont mariés le prince Rainier III et la princesse Grace de Monaco.

Marie Chevallier s'est pleinement impliquée dans la cérémonie : "J'aime organiser moi-même mon mariage. Nous avons commencé les préparatifs juste après que Louis a demandé ma main." Le fils de la princesse Stéphanie avait demandé sa petite amie en mariage lors d'un voyage au Vietnam en février 2018. La jeune Niçoise promet également de la surprise pour son mariage, notamment avec sa robe de mariée : "Je veux surprendre tout le monde et bien sûr Louis", a-t-elle annoncé.