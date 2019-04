Louis Ducruet bientôt marié à Marie : sa fiancée s'éclate pour son EVJF à Vegas

Fiancés depuis plus d'un an, Louis Ducruet et Marie Chevallier sont en route pour le mariage. En attendant ce grand jour, le fils de Stéphanie de Monaco et sa moitié sont allés enterrer leur vie de garçon et de jeune fille à des milliers de kilomètres l'un de l'autre.

Toute autre ambiance pour l'EVJF de Marie Chevallier. La jeune femme a été embarquée par ses amies à Las Vegas, la ville de tous les vices. Cette virée a notamment été marquée par des fêtes à la piscine. La fiancée de Louis Ducruet a ainsi pris la pose en un maillot de bain blanc sur lequel est inscrit "bride" (mariée), entourée de son "bride squad." Cet EVJF ne concerne pas seulement Las Vegas puisque le groupe a depuis quitté la ville pour sillonner le désert californien.

Louis Ducruet et Marie Chevallier sont fiancés depuis février 2018. L'heureuse nouvelle avait d'abord été annoncée via un succin communiqué disant : "S.A.S. la Princesse Stéphanie a la joie de vous faire part des fiançailles de son fils Louis Ducruet avec Mademoiselle Marie Chevallier." Louis Ducret avait par la suite dévoilé les sublimes images de sa demande faite lors d'un voyage au Vietnam. Le jeune homme s'était agenouillé sur une magnifique plage, au coucher du soleil...



