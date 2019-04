Louis Ducruet en Pikachu avec son frère Michaël pour son EVG, grosse ambiance !

Si les enterrements de vie de garçon/de jeune fille en tandem ont le vent en poupe, Louis Ducruet et sa fiancée Marie Chevallier, qui ont prévu de se marier au cours de l'été prochain à Monaco, ont franchi ce cap séparés par des milliers de kilomètres ! Tandis que la future belle-fille de la princesse Stéphanie de Monaco s'est éclatée à Las Vegas (où, comme on le sait, ce qu'il s'y passe y reste !) et dans l'Ouest des Etats-Unis, son homme a mis le cap sur le Japon en compagnie d'une team de choc.

Dans les premières images que le jeune recruteur et futur homme fort de l'AS Monaco en puissance avait dévoilé sur Instagram, on pouvait découvrir la fine équipe en mode tourisme devant le Sensō-ji, le plus vieux temple de Tokyo. Ce n'était qu'une mise en bouche, avant d'aller faire le plein de sensations fortes au parc d'attractions Fuji-Q Highland, situé au pied du Mont Fuji. Les réjouissances se sont notamment poursuivies au Street Kart Tokyo Bay, un circuit de karting où tout est prévu pour se la jouer Mario Kart grandeur nature !

Entouré de ses amis - il y avait du Spider-Man, du Batman, du Captain America, du Deadpool et même du... Pluto -, Louis Ducruet avait choisi de revêtir le costume de Pikachu, tout comme son demi-frère Michaël (27 ans), pro du crossfit qu'on a plutôt l'habitude de voir les abdos à l'air sur son compte Instagram. La complicité - électrique, en l'occurrence - des deux frangins a été mise en scène dans plusieurs images que Louis et ses amis ont partagées sur les réseaux sociaux : "Mama Pikachu" et "Papa Pikachu" a légendé avec humour Toma Sakurai, en jouant le "bébé Pichu".

"Almost done", écrivait récemment, avec l'émoticône bague, le neveu du prince Albert en tête de liste de sa bio Instagram mise à jour, suite à ses fiançailles avec Marie Chevallier, sa compagne depuis sept ans. Après avoir demandé la main de la femme de sa vie sur une plage du Vietnam, ce sera effectivement très bientôt chose faite. Et si la date exacte n'a pas été communiquée, il ne fait aucun doute que les tourtereaux, prompts à clamer leur amour mutuel Instagram, ne manqueront pas de partager publiquement leur bonheur.