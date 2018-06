Daniel Ducruet remarié : L'ex-époux de Stéphanie de Monaco a épousé Kelly

Samedi 9 juin 2018, Daniel Ducruet s'est enfin marié avec celle qui partage sa vie, Kelly Marie Lancien. Selon nos confrères d'Ici Paris, le mariage a été célébré à Monaco dans une ambiance très décontractée : "Tout le monde s'était certes mis sur son trente-et-un, mais bien vite les cravates se sont dénouées lors d'un superbe repas où les nouveaux mariés n'ont cessé de se bisouter comme s'ils venaient de se rencontrer..."

En effet, Daniel Ducruet (53 ans) et Kelly (37 ans) s'aiment depuis plus de huit ans. Le couple a même une petite fille, prénommée Linoué. Pour son troisième mariage, l'ancien époux de la princesse Stéphanie de Monaco a pu compter sur la présence de tous ses enfants : son aîné Michaël, 26 ans, carabinier monégasque, né de ses amours avec Martine Malbouvier ; ainsi que Louis (25 ans) et Pauline (24 ans), nés de sa grande et tumultueuse histoire d'amour avec Stéphanie de Monaco, dont Daniel fut le garde du corps, l'amant et enfin l'époux jusqu'en 1996.

Sur Instagram, Pauline Ducruet n'a pas résisté à l'envie de poster quelques stories de la noce ainsi qu'une photo la montrant dans une jolie robe jaune au côté de son père. En légende, la jeune femme écrit en anglais que "la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre" pour souligner sa ressemblance avec son père.