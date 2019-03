Louis Tomlinson (One Direction) : Sa petite soeur retrouvée morte à 18 ans

Un ami qui se trouvait sur les lieux lorsqu'elle a perdu connaissance a rapidement appelé les secours, mais malgré leurs efforts pour la réanimer, elle a été déclarée morte sur place. Une enquête est en cours pour déterminer la cause de sa mort, encore considérée comme inexpliquée. Aucune trace de drogue n'a été trouvée chez elle. Son célèbre frère, qui se trouvait à Londres mercredi, a été rapidement prévenu. Selon le tabloïd, Louis Tomlinson serait "dévasté et bouleversé" par la perte de sa petite soeur décrite comme "adorable, attentionnée, lumineuse et belle" par des sources proches du chanteur de 27 ans.

Louis Tomlinson a annulé sa participation à l'événement Comic Relief prévu ce vendredi soir. Il devait interpréter sa nouvelle chanson hommage à sa mère, Two of Us, lors de l'émission télévisée caritative. Johannah Deakin est morte d'une leucémie à 43 ans en 2016, laissant derrière elle ses sept enfants âgés de 27 à 5 ans : "Je suis le plus vieux, donc j'ai beaucoup de responsabilités qui me sont tombées dessus, avait-il confié lors d'une interview accordée au Sun il y a quelques jours. Et c'est ce qui m'a motivé, ça m'a poussé à rester déterminé et ça m'a aidé à traverser tout ça et à être là pour ma famille."