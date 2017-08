Louis Tomlinson se paye Justin Bieber : Guéguerre chez les baby popstars

Le 25 juillet 2017, Justin Bieber annulait les quatorze dernières dates de son colossal Purpose World Tour entamé le 9 mars 2016 à Seattle. Le jeune chanteur de 23 ans évoquait alors son besoin de "se relaxer" et de "se reposer". Les fans qui l'attendaient en Amérique du Nord et en Asie s'en remettront-ils ? C'est visiblement à eux que pensait l'Anglais Louis Tomlinson en taclant son homologue américain...

En interview sur 92.3 AMP Radio, le jeune papa de 25 ans et membre des One Direction (le groupe est officiellement "en pause") est venu défendre son premier single solo Back to You. Interrogé sur la décision de Justin Bieber de mettre un terme à sa tournée à quatorze petites dates de la fin de son marathon mondial, Louis Tomlinson va droit au but : "Evidemment il faut être psychologiquement en forme mais aussi, à un certain niveau, il ne faut pas oublier que quand vous vous engagez à faire quelque chose, il faut aller jusqu'au bout."

Louis Tomlinson poursuit en évoquant les fans de Justin Bieber et les siens : "Ce que je pourrais dire ou faire pour remercier les fans ne sera jamais assez. Au final, ce sont eux qui achètent vos disques et font de vous ce que vous êtes."

Si Louis Tomlinson a tout à prouver en solo, en compagnie des One Direction, il a passé quasiment six ans non-stop sur les routes. Question tournée harassante, il sait de quoi il parle. De son côté, Justin Bieber profite d'un peu de répit. L'ancien garnement est inséparable du sexy pasteur Carl Lentz grâce auquel il aimerait "dédier sa vie au Christ", selon nos confrères de TMZ.com. Aux dernières nouvelles, il se prélassait au bord d'une piscine à Malibu...