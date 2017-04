Louise Bourgoin et Gilles Lellouche vivent "Sous le même toit" et se confient !

Delphine et Yvan divorcent. Alors que sa situation financière ne lui permet pas de retrouver un domicile, Yvan se rappelle qu'il détient 20% de la maison de son ex-femme. Il revient alors vivre chez Delphine, dans ses 20%. Les deux ex vont découvrir les joies de la colocation forcée... Tel est le point de départ de Sous le même toit, la nouvelle réalisation du prolifique et talentueux Dominique Farrugia.

Pour ce film, l'ex-Nuls a réuni pour la première fois sur grand écran Gilles Lellouche et Louise Bourgoin. Deux acteurs peu familiers de l'univers comique (même s'ils ont déjà joué dans des comédies par le passé) qui nous ont raconté face caméra leur collaboration - les improvisations de Gilles par exemple - tout en évoquant leurs personnages et l'opposition dans le couple formé par Delphine et Yvan.

Sous le même toit, actuellement en salles.