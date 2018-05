Louise Depardieu chante : Une jolie petite voix qui rappelle son regretté papa

À 17 ans, Louise Depardieu ne fait pas que porter un grand patronyme sur ses épaules de jeune femme. Elle l'incarne aussi, et marche dans les pas de son père, le regretté Guillaume Depardieu, comme de son grand-père, l'iconique Gérard Depardieu.

"Je veux être actrice", avait révélé l'adolescente en octobre 2017, elle qui voulait d'abord être vétérinaire mais a "abandonné cette idée très rapidement". Sur son compte Instagram, c'est pourtant ses talents de chanteuse qu'elle dévoile. Dimanche 13 mai 2018, elle a posté une courte vidéo dans laquelle on l'entend reprendre, avec un piano épuré, le superbe tube d'Harry Styles, Sign of the Times.

En commentaires, ses abonnés ne s'y trompent pas. "C'est ouf merci de nous faire découvrir ta voix", "Ahhhhh la suiteeeeeee ma princesse ... c'est si joli!!!", "Cela me rappelle la magnifique voix de votre père", peut-on lire.