Louise Depardieu, 16 ans et fille de Guillaume : "Je veux être actrice"

Elle a la lourde tâche de porter le même nom de famille que son grand-père et que son père. Louise Depardieu n'est autre que la petite-fille de l'immense Gérard Depardieu et la fille du regretté Guillaume Depardieu. À 16 ans, celle qui projette de marcher sur les pas de ses illustres prédécesseurs, se confie au youtubeur Math.

Une longue interview au cours de laquelle la jeune adolescente évoque son quotidien de stars. Elle ne cache pas être "une privilégiée", notamment en ce qui concerne l'éducation reçue et sa possibilité d'accéder aux meilleures formations. Mais la jolie blonde ne s'arrête pas à ce détail. Elle confie aussi souffrir de ce statut, évoque une forme de solitude ainsi que la difficulté de faire confiance aux gens qui l'entourent. La jeune femme affiche aussi son désir de prouver ce qu'elle vaut sans être constamment comparée à son père ou à son grand-père.

Il est d'ailleurs beaucoup question de ce dernier dans l'interview. Elle avoue le voir "environ trois ou quatre fois par an" et se dit proche de lui. Puis, elle dépeint l'humour de son "papy" : "Il va faire une blague et il va se marrer tout seul pendant très longtemps". Louise Depardieu révèle aussi qu'on essaie souvent de l'inviter à divers événements (anniversaires, soirées et même cirque) pour faire venir son grand-père. Une légende du cinéma qu'elle a appris à apprivoiser, comme sa célébrité. "Un jour, il est venu me chercher en scooter devant le lycée. On commence à rouler et au feu rouge quelqu'un a commencé à nous filmer. Il nous suivait...", raconte-t-elle.

Et de poursuivre : "C'est chiant quand on me parle que pour mon nom ! On m'a déjà demandé d'amener mon grand-père à un anniversaire. On ne sait pas si on nous parle par intérêt ou non", déplore la jeune femme qui a su s'adapter pour mieux anticiper. "J'ai eu une amie très manipulatrice donc je me méfie. J'ai mis beaucoup de temps à me faire de vrais amis", lâche-t-elle.

Mature, Louise Depardieu dit avoir grandi très vite après la mort de son père en 2008. Les excès, les horreurs de la célébrité et de la médiatisation, l'adolescente a pu en voir quelques effets négatifs sur la personne de son papa. Pour autant, c'est bien vers les caméras qu'elle se tournera. "Je veux être actrice", annonce l'adolescente qui voulait être vétérinaire mais a "abandonné cette idée très rapidement". "Mon nom, tout le monde le connait dans ce domaine mais j'espère y arriver sans me servir de ça. (...) Ce qui est important pour moi c'est de rester soi-même et de ne pas se prendre au sérieux", assure la jeune femme qui est bilingue et va partir étudier l'acting à Londres.