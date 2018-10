Lucas Hernandez, jeune papa sans nouvelles du sien depuis plus de dix ans

Sa victoire en Coupe du monde le 15 juillet 2018 à Moscou, en Russie, Lucas Hernandez ne l'a pas fêtée avec son papa, et pour cause. Le jeune défenseur français qui affrontera l'Allemagne ce mardi 16 octobre au stade de France n'a plus de nouvelles de lui.

Dans une interview accordée au Parisien, le coéquipier d'Antoine Griezmann en équipe de France et à l'Atlético Madrid se confie sur l'absence de son père : "Cela fait douze-treize ans que nous n'avons pas eu de nouvelles. Je n'en ai pas eu non plus après la Coupe du monde." Devenu lui-même papa pour la première fois le 1er août dernier d'un petit garçon prénommé Martin, Lucas Hernandez porte un autre regard sur sa situation particulière. "Maintenant que je suis papa, je me rends encore plus compte de ce qu'il a fait, qu'il a failli dans son rôle de père", admet-il. Pour autant, le jeune sportif ne semble pas lui fermer la porte : "Demain, si je le rencontre, on aura une conversation."

Fier de la famille qu'il a fondée avec sa compagne Amelia Lorente, Lucas Hernandez peut, malgré son jeune âge, offrir une situation confortable à leur bébé. Même si leur situation venait à changer, rien ne justifierait l'abandon de son fils. "Je ne le ferai jamais, pour rien au monde. Même si je dois dormir sous un pont pour le bonheur de mon fils, je le ferai", assure-t-il. Un scénario qui ne devrait pas se produire de sitôt puisqu'il est devenu un membre solide et incontournable de l'équipe de France.

Un grand frère protecteur

Lucas Hernandez n'est pas le seul footballeur de la famille qui évolue en Espagne, son petit frère Théo, 21 ans, a suivi la même voie. Ce dernier occupe également le poste de défenseur mais à la Real Sociedad. Malgré l'absence de leur père, Lucas n'a jamais pris sa place auprès de Théo, se qualifiant plutôt de "grand frère, protecteur." "On a connu des moments compliqués. On s'est serré les coudes, on a toujours été ensemble. À chaque fois qu'il a eu besoin, j'étais là. Il y a toujours eu une grande complicité entre nous", confie-t-il. Tous deux ont grandi en Espagne et Lucas considère que ce pays lui "a tout donné."

L'intégralité de l'interview de Lucas Hernandez est à découvrir dans Le Parisien en kiosques le 16 octobre 2018.