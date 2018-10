Lucas Hernandez avec son bébé sur le terrain, Antoine Griezmann attendri

Lucas Hernandez a paradé avec son fils devant ses coéquipiers et attendri Antoine Griezmann. Rien de plus normal puisque l'attaquant star de 27 ans accueillera lui aussi un petit garçon dans quelques mois. Le footballeur originaire de Mâcon a annoncé l'heureuse nouvelle sur Instagram le 6 octobre dernier. L'arrivée de ce baby boy, qui comble de joie Antoine Griezmann et sa femme Erika, fera ainsi de leur adorable fille Mia (2 ans) une grande soeur.