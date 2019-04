Lucie Bernardoni (Star Ac 4) "pas au niveau" : la prod' répond à ses accusations

La production du spectacle Et elles vécurent heureuses, qui se joue actuellement au théâtre de Dix Heures à Paris, souhaite remettre les pendules à l'heure après les propos cash de Lucie Bernardoni.

Mercredi 17 avril 2019, la jeune femme de 32 ans révélée dans la Star Academy 4 (en 2004) publiait un message vidéo sur Instagram pour dire sa colère, sa tristesse et sa déception après qu'elle a appris son éviction du spectacle après 15 représentations. A cette occasion, elle évoquait un souci de santé (une "colique néphrétique") qui aurait participé, selon elle, à son renvoi après l'annulation d'une représentation. Elle parlait aussi de sa tristesse de ne pas avoir été avertie que la représentation du 9 avril était sa dernière.

Absence non justifiée

Face à de tels propos, la production du spectacle a tenu à rétablir quelques vérités auprès de Purepeople.com. D'abord, Lucie Bernardoni a bien eu un entretien en bonne et due forme avec l'une des auteures (Vanessa Fery) et le metteur en scène (Arnaud Maillard), lundi 15 avril, afin que lui soit exprimé les raisons de son renvoi. Un problème capital de "niveau de jeu", malgré "des progrès" constatés, mais aussi d'engagement avec le reste du groupe étant ces raisons. Aussi, en ce qui concerne les soucis de santé de Lucie, la production insiste sur le fait qu'elle a toujours été au courant de ces derniers et qu'ils n'avaient pas été un frein lors de son recrutement... Et donc, a fortiori, qu'ils ne l'ont pas été non plus plus tard. Seulement, lorsqu'une représentation a dû être annulée en raison de l'absence de Lucie, cette dernière n'aurait fourni aucun justificatif... Un manquement grave qui a entamé la confiance entre les deux parties.

De plus, si la tristesse de Lucie est compréhensible, celle-ci ne justifierait pas, selon la production, qu'elle se répande sur les réseaux sociaux pour livrer une version des faits erronée. "On ne vire pas les gens pour des raisons de santé !", a insisté la co-auteure et coproductrice du spectacle Anne de Kinkelin avant de justifier que Lucie Bernardoni n'avait pas été prévenue qu'elle jouait sa dernière par le fait qu'elle ne serait très probablement pas venue honorer celle-ci dans le cas contraire. Une seconde annulation aurait été évidemment préjudiciable au projet...

Je méritais une dernière

Pour rappel, Lucie Bernardoni, qui est également la compagne de Patrice Maktav (Star Academy 1) à la ville, assurait sur ses réseaux sociaux : "Toute l'équipe était au courant que je jouais ma dernière représentation, quelqu'un était déjà en train d'être formé pour me remplacer et j'étais la seule à ne pas être au courant. C'est inacceptable. (...) On peut se séparer d'une personne pour des raisons de santé, on peut avoir envie de changer de comédien, mais il y a des manières de faire les choses. Même si on a un état de santé qui est compliqué, j'ai peut-être une santé plus fragile que les autres à certains moments, mais on ne peut pas virer quelqu'un comme ça, le jeter comme un chien. Je méritais une dernière."