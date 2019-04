Lucie Bernardoni (Star Academy) malade et virée sans ménagement : elle raconte

Lucie Bernardoni est en colère et déçue. La jeune femme, révélée dans la Star Academy 4 (en 2004), était remontée sur scène pour le spectacle Et elles vécurent heureuses, qui se joue au théâtre de Dix-Heures. L'aventure s'est malheureusement brutalement arrêtée comme elle l'a confié sur Instagram, mercredi 17 avril 2019.

"J'ai été congédiée de l'aventure Et elles vécurent heureuses, autrement dit, je ne fais plus partie de l'équipe et j'ai besoin et envie de vous expliquer pourquoi. Il y a deux semaines, on a dû malheureusement annuler un spectacle pour raisons de santé. J'ai eu une colique néphrétique, les médecins m'ont formellement interdit de monter sur scène. On ne peut pas monter sur scène avec 8 de tension et une colique néphrétique. Ça a été une décision très difficile à prendre, ça m'a bousillée. C'est la première fois que je devais annuler un spectacle pour raisons de santé, en mettant en péril toute une équipe", a confié l'épouse de Patrice Maktav (Star Academy 1, en 2001).

On ne peut pas virer quelqu'un comme ça

La belle brune de 32 ans a ensuite expliqué qu'elle avait fait son retour le 9 avril. Un bonheur de très courte durée car, elle ne le savait pas, mais elle jouait sa dernière représentation ce soir-là. Et elle n'était pas au bout de ses surprises : "Toute l'équipe était au courant que je jouais ma dernière représentation, quelqu'un était déjà en train d'être formé pour me remplacer et j'étais la seule à ne pas être au courant. C'est inacceptable. (...) On peut se séparer d'une personne pour des raisons de santé, on peut avoir envie de changer de comédien, mais il y a des manières de faire les choses. Même si on a un état de santé qui est compliqué, j'ai une santé plus fragile que les autres à certains moments, mais on ne peut pas virer quelqu'un comme ça, le jeter comme un chien. C'est une horreur."

Indignée, elle a ensuite déclaré qu'elle "méritait de partir proprement" et que si on l'avait prévenue qu'elle était congédiée, elle l'aurait accepté. Dire au revoir "joyeusement et dignement" à son public lui tenait à coeur. Bien qu'elle soit "en colère, triste et déçue", Lucie essaie de rester forte et ne manque pas de remercier ses fans pour leur soutien.

Elle leur demande d'ailleurs de ne pas poster d'insultes sur la page Instagram du spectacle car, malgré sa déception, elle ne "souhaite aucun malheur à cette pièce, ainsi qu'à ses créateurs et comédiens".