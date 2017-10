Lucie Lucas enceinte : Elle affiche son baby bump auprès d'Agustin Galiana

Lucie Lucas, déjà maman de deux petites filles, Lilou (7 ans) et Moïra (6 ans), est enceinte de son troisième enfant. Une nouvelle annoncée il y a quelques semaines, et que l'actrice vedette de la série Clem (TF1) a confirmée sur Instagram à la mi-octobre. Heureuse et épanouie, la comédienne dévoilait son adorable baby bump en photo.

Dans la foulée, Lucie Lucas a affiché son ventre bien arrondi en public. En effet, le 19 octobre dernier, la jeune femme s'est rendue à la galerie de l'Opéra Garnier, à Paris, afin d'assister au vernissage de l'exposition de l'artiste photographe Ludovic Baron.

Pour l'occasion, l'actrice de 31 ans portait une robe longue noire, moulant sa silhouette et donc son ventre de femme enceinte. Peu maquillée, Lucie Lucas s'est dévoilée naturelle et surtout rayonnante aux côtés d'Agustin Galiana, à qui elle donne la réplique dans Clem.

Mais le beau gosse de Danse avec les stars 8 (TF1) n'est pas le seul à avoir pris la pose. Alex Goude, Willy Rovelli, Olivier Minne, Christophe Guillarmé et son mari Thierry Marsaux étaient également de la partie.

