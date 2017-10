Lucie Lucas enceinte : L'actrice de "Clem" attend son 3e enfant !

Déjà maman de deux petites filles, Lilou (7 ans) et Moïra (6 ans), Lucie Lucas est enceinte de son troisième bébé, comme l'annoncent ce lundi 16 septembre 2017 nos confrères de Gala. Avec son mari Adrien, la star de la série Clem (TF1) accueillera d'ici à quelques mois un petit garçon ou une nouvelle petite fille.

Un véritable bonheur pour le couple qui file le parfait amour depuis de longues années. En janvier dernier, la comédienne de 31 ans se confiait dans les colonnes de Télé 7 Jours à propos de son cher et tendre. "Il m'aide énormément dans son rôle de père au foyer", lançait-elle. Et d'ajouter : "Sans oublier mes filles, qui me donnent bien plus d'amour que je ne le mérite. Je pourrais passer ma vie à les regarder et les écouter."

En bref, Lucie Lucas semble on ne peut plus heureuse et épanouie auprès de ses petites filles et de son époux, dont elle est tombée amoureuse à l'adolescence. Et cette troisième grossesse ne pourrait qu'accroître le bonheur de l'actrice qui a, pour rappel, connu de sombres jours entre fin 2016 et début 2017. Menacée par un burn-out, la jeune maman avait consulté un psy afin de "redéfinir [ses] priorités".

Toutes nos félicitations à Lucie Lucas et à son époux Adrien !