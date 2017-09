Lucie Lucas : Ce qui plaît à son mari, Adrien ? "Le plus simple appareil"

Être découverte par les téléspectateurs dans le rôle d'une adolescente enceinte dans la série Clem de TF1 l'a confinée dans un univers dont elle avait envie de s'échapper. Au moins le temps d'un nouveau projet. Le prestigieux joailler français Mauboussin lui a offert cette opportunité qu'elle attendait... et bien plus encore.

Engagée en 2016 en tant que muse, comme Elsa Zylberstein avant elle, Lucie Lucas se félicite de pouvoir enfin proposer une autre image que celle de la maman lycéenne. "J'ai beaucoup souffert d'avoir été enfermée dans un cadre télé, avoue la comédienne de 31 ans à Madame Figaro, dans son nouveau numéro. La maison Mauboussin m'a offert cette image sensuelle et glamour, reflet de la femme que je suis, loin de mon personnage un brin juvénile de Clémence Boissier." Une collaboration prestigieuse qui lui a aussi permis de voir d'autres portes s'ouvrir, celles du septième art notamment. "On m'offre enfin des rôles au cinéma !", s'enthousiasme celle qui a fait ses premiers pas sur grand écran en 2008 aux côtés de Daniel Auteuil dans 15 ans et demi.

Maman de deux enfants, deux petites filles de 6 et 7 ans, Lucie Lucas est unie à Adrien, avec qui elle ne se dévoile qu'à de rares occasions, notamment au Festival de Cannes en 2015. La comédienne évoque son discret mari lorsque Madame Figaro recueille ses confidences sur le thème "Ce qui plaît à mon homme". Pas besoin de long discours ni de vêtements pour le séduire... C'est "sans nul doute", dans "le plus simple appareil" qu'Adrien la préfère.

Après s'être rencontrés sur les bancs du collège puis s'être perdus de vue, Lucie Lucas et son mari se retrouvés quelques années plus tard, alors qu'elle avait 19 ans. Ils ne se sont plus quittés depuis.

