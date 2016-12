Lucie Lucas (Clem) victime d'un burn-out : Un départ à la fin de la saison 8 ?

Lucie Lucas pourrait bien dire prochainement adieu à son personnage dans la série Clem (TF1).

Le 2 janvier prochain, TF1 lancera la 7e saison de la série en proposant deux épisodes aux téléspectateurs. À cette occasion, Télé Loisirs a interrogé Lucie Lucas, interprète de Clémentine Boissier depuis 2010. Et l'actrice de 30 ans a fait une révélation de taille ! Après avoir confié qu'après sa rupture avec Jérôme, Clem retombera amoureuse "d'un homme plus âgé, qui a une fille de 16 ans", elle a admis qu'elle pourrait abandonner son rôle à la fin de la saison 8 (dont le tournage débutera en 2017, pour une diffusion l'année suivante).

"Je ne sais pas si j'irai au-delà de la prochaine saison. Cela serait horriblement difficile de dire au revoir à Clem, mais je vais vraiment avoir besoin de temps pour moi. Je ne veux pas parler de façon définitive, mais la saison 8 sera ­peut-être ma dernière, a confié la maman de Lilou (6 ans) et Moïra (4 ans) avant de se justifier. J'ai besoin de plus de temps dans ma vie personnelle, pour voir les gens que j'aime (...), mais aussi dans ma vie artistique, pour voyager, rencontrer les artistes que j'apprécie, créer, écrire, réaliser, dessiner ou peindre. Des choses que je n'ai plus le temps de faire. Et puis je veux me reposer. Mon corps est vraiment fatigué."

Un emploi du temps qui l'a menée au burn-out : "Je suis en plein dedans. C'est très violent. Ces quatre ­derniers mois, j'ai eu trois week-ends de libres. Le reste du temps, je n'ai fait que travailler. Il y a un moment où le moral flanche, et surtout le corps (...). C'est très difficile. Et si on tire trop sur la corde, il faut du temps pour ­récupérer." Lucie Lucas a donc fait en sorte de ne pas travailler jusqu'en mars prochain pour retrouver la forme et le moral.

Espérons que cela suffira !