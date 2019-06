Lucie Lucas, un "avenir violent et incertain pour ses enfants" : propos chocs

"Je pars du principe que peut-être mes enfants n'atteindront pas la majorité. (...) On se dit 'j'ai au moins cinquante ans devant moi', mais non, on n'en sait rien. (...) Bien sûr que je vais tout faire pour que mes enfants atteignent leur majorité, qu'ils soient heureux, qu'ils vivent le plus longtemps possible. Mais je ne sais pas de quoi sera fait demain et je pense qu'on va connaître des moments de grande violence", a déclaré Lucie Lucas. La comédienne emblématique de Clem a participé jeudi 20 juin à un reportage de l'émission Complément d'enquête (France 2) sur la fin du monde. Des propos inattendus de la part de la maman de Lilou (née en août 2010), Moïra (née en janvier 2012) et Milo (né en mars 2018).

Consciente que certains de ses fans ont pu être surpris par cette déclaration, l'actrice de 33 ans qui a décidé de quitter la ville pour la campagne a tenu à s'expliquer quelques heures plus tard sur Instagram. Dans un long texte, elle a précisé sa pensée et a tenu à montrer qu'elle n'était pas si pessimiste que cela. Elle a écrit : "Le journaliste du documentaire n'a pu garder que quelques minutes sur cinq heures d'interview, alors sachez que je suis surtout très heureuse ! Avoir pris conscience que la vie et la civilisation étaient fragiles et que tout pouvait s'effondrer rapidement est un événement qui a embelli ma vie ! :) cela m'a permis de vivre plus intensément, de réaliser la chance que j'ai et d'apprécier pleinement toutes les belles choses qui traversent ma vie au quotidien. Je me suis plongée dans une dynamique hyper positive qui me permet de dépasser mes peurs. Je cultive la terre, je me renseigne, je m'instruis, j'expérimente plein de choses, je m'engage dans des associations, je rencontre des gens passionnants qui partagent mes valeurs, mais surtout qui construisent le monde de demain. (...) Donc c'est normal d'avoir un gros coup de déprime quand on réalise à quel point le monde va mal, ça arrive à tout le monde, c'est très choquant c'est sûr. (...) Il ne faut pas avoir peur de traverser ces étapes, car le goût de la vie au final n'en est que meilleur ! :) et peut être qu'au fond, l'effondrement permettra enfin aux citoyens, politiques et industriels de travailler ensemble pour un monde plus juste et beau ! Je n'ai jamais eu autant d'espoir qu'aujourd'hui !"

Son message a été applaudi par la plupart de ses fans. Quelques internautes ont toutefois osé lui demander pourquoi elle avait le choix d'avoir des enfants dans un monde dont l'avenir lui semble si incertain.