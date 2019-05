Lucie Lucas maman : Comment elle s'organise pour le tournage de Clem

Le 13 mai 2019, TF1 donnera le coup d'envoi de la saison 9 de Clem. De nouveaux épisodes au cours desquels Lucie Lucas repasse au premier plan. Son personnage Clémentine Boissier se réveillera après un coma de six ans et découvre un monde qui a changé. Une intrigue qui plaît énormément à l'actrice de 33 ans.

Lors d'une interview pour Télé 2 semaines, Lucie Lucas n'a pas caché que son personnage tournait un peu trop en rond à son goût et qu'elle avait besoin de nouveaux challenges. "J'ai une énorme responsabilité, car Clem redevient le personnage principal de la série. C'est le plus gros défi de ma carrière ! (...) J'ai conscience que si ça ne marche pas, ce sera 'ciao' carrière", a confié Lucie Lucas.

C'était donc entre joie et stress qu'elle a tourné les nouveaux épisodes. Un tournage pour lequel elle a une fois de plus dû se séparer de ses enfants. "On a changé de vie. On vit désormais à la campagne, en Bretagne, et je sais que mes enfants sont très heureux. Même si c'est toujours dur de la quitter, ma famille vit dans un environnement très épanouissant. Nous avons une nouvelle organisation : le tournage de la série dure maintenant trois mois et, ensuite, je retrouve les miens à plein temps", a expliqué celle qui est devenue maman d'un petit Milo en mars 2018. Avec son mari Adrien, ils étaient déjà les heureux parents de Lilou (8 ans) et Moïra (6 ans).

Pour rappel, cette saison 9 est synonyme de nouveautés. Avec le gros bond dans le temps, la production a dû trouver de nouveaux acteurs pour incarner Emma (9 ans) et Valentin (15 ans), les enfants de Clem. Ce sont désormais Elina Solomon et Thomas Chomel qui assureront ces rôles. À la suite du départ de Léa Lopez, la production a dû trouver une remplaçante pour jouer sa soeur Salomé. Et c'est vers Joséphine Berry qu'elle s'est tournée.

L'ex-membre de Kids United Gabriel Dryss a aussi eu la chance d'obtenir un rôle. Celui de Joris, un ami de Valentin. Et Guillaume Faure interprétera un kiné qui sera chargé de la rééducation de Clem. En revanche, Victoria Abril (Caroline), Philippe Lellouche (Xavier), Kevin Elarbi (Hicham), Sam Ourabah (Ben) seront aux abonnés absents.