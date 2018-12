Clem : Une troisième actrice incarnera Salomé... et c'est la fille d'une star !

Il y a beaucoup de mouvement en amont du tournage de la 9e saison de Clem pour TF1.

Après que Victoria Abril a annoncé sur Instagram cet été qu'elle quittait la série à succès dans laquelle elle incarnait le rôle de Caroline Ferran, suivie par le comédien Philippe Lellouche alias Xavier Ferran, puis par Kevin Elarbi qui interprétait Hicham, c'est Léa Lopez qui annonçait à son tour son départ du show il y a quelques semaines... Pour autant, son personnage de Salomé (qui avait déjà eu une autre interprète, Jade Pradin) n'est pas destiné à disparaître de l'intrigue, bien au contraire !

En effet, une troisième comédienne s'apprête à donner vie à Salomé. L'heureuse élue s'appelle Joséphine Berry (elle a déjà joué dans Moi César, 10 ans 1/2, 1m39) et elle n'est autre que la fille de Richard Berry. C'est sur Instagram que la jeune comédienne a annoncé la nouvelle le 3 novembre dernier en légende d'une photo montrant le script de la 9e saison de Clem. "Une nouvelle aventure commence bientôt ! Avec Lucie Lucas et Agustin Galiana #ClemSaison9 #TF1 #Clem #Salome", avait-elle écrit en légende.

Pour rappel, Léa Lopez (18 ans) qui incarnait avant elle la petite soeur de Clem (Lucie Lucas) depuis le départ de la comédienne Jade Pradin à la fin de la 5e saison avait expliqué à l'annonce de son départ : "J'ai dû faire un choix car j'ai réussi le concours d'entrée à la classe libre comédie musicale des cours Florent en collaboration avec le théâtre Mogador, une formation intensive qui me permet de concilier mes trois passions : le théâtre, le chant et la danse ! J'ai donc longuement réfléchi car cela n'a pas été un choix facile, étant donné ces trois belles années d'aventures extraordinaires au cours desquelles j'ai rencontré des gens géniaux. (...) Je pense très fort à tous mes amis qui continuent l'aventure, merci pour cette chance et à très bientôt pour de nouvelles aventures !"

La saison 9 de Clem sera diffusée sur TF1 au printemps 2019 !