Vivement dimanche : Richard Berry et sa fille complices pour Michel Drucker

Les téléspectateurs ont retrouvé le 26 août dernier Michel Drucker pour ses rendez-vous hebdomadaires Vivement dimanche et Vivement dimanche prochain (qui avaient été arrêtés pendant deux ans). L'animateur emblématique de France 2 reçoit de nouveaux invités pour ses émissions diffusées le 23 septembre prochain et qui ont été enregistrées le 17 septembre dernier au studio Gabriel, à Paris.

Richard Berry – qui est sur la scène du théâtre Antoine depuis le 12 septembre dernier et jusqu'au 17 novembre prochain avec Plaidories – est l'invité fil rouge de Vivement dimanche qui débute à 14h20. Le comédien de 68 ans est accompagné de sa fille Joséphine, Gérard Darmon, Vincent Desagnat, Thomas Dutronc, Ary Abittan. Michel Drucker est quant à lui entouré d'experts.

Franck Ferrand, écrivain, journaliste, grand spécialiste de l'histoire dévoile chaque semaine une grande figure ou un lieu de l'histoire ancienne ou contemporaine choisi par l'invité(e), Hélène Gateau, vétérinaire et animatrice télé, apporte son expertise dans une rubrique consacrée aux animaux, les caricaturistes et dessinateurs de presse Plantu ou Chaunu, présents en alternance sur le plateau, "croquent" et rebondissent sur l'actualité, les personnalités ou l'humeur de l'émission, le docteur Marcel Ichou, médecin généraliste renommé, intervient de façon naturelle et optimiste à propos de la médecine d'aujourd'hui et de demain et Chanee, fondateur de l'association Kalaweit, très engagé dans la sauvegarde des gibbons et grand passionné et protecteur des animaux, fait partager sa passion et ses connaissances grâce à un reportage vidéo qu'il fait parvenir chaque semaine d'Indonésie, où il vit.

Dans Vivement dimanche prochain à 15h30, Michel Drucker commente l'actualité culturelle. Cette fois-ci, l'animateur de 76 ans reçoit le chanteur Michel Fugain pour son nouveau spectacle La Causerie médicale, Véronique Aïache, Julie Depardie , Régis Laspalès, Vincent Niclo, Romane Bohringer, Philippe Rebbot, Noémie Lvovsky, Roxane Potereau, Léonie Simaga, Arnaud Tsamere, Anne Roumanof, Les Bodin's.