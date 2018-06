Philippe Lellouche quitte Clem : "Mon personnage tournait en rond"

Le 26 juin 2018, l'annonce du départ de Victoria Abril de Clem a fait l'effet d'une bombe. Moins de 24 heures après, c'est Philippe Lellouche qui annonce à son tour qu'il quitte la série phare de TF1. L'acteur de 52 ans s'était emparé de son compte Twitter pour en informer les téléspectateurs : "Bonjour à tous. Puisque beaucoup d'entre vous me posent la question, alors voilà, tout comme ma chère et tendre Victoria Abril, j'arrête de tourner dans Clem. Je vous embrasse."

Ce mercredi 27 juin 2018, Philippe Lellouche a révélé les raisons de son départ à nos confrères de Télé Loisirs. "S'il n'y a plus Victoria Abril, je n'avais plus de raison de rester. J'ai accepté cette série pour avoir le plaisir d'être son partenaire. Je n'aurais pas fait de la télévision si ce n'était pas pour m'amuser", a-t-il déclaré avant d'ajouter : "Je trouvais que mon personnage tournait en rond. C'est la raison pour laquelle il est parti au Canada à la fin de la saison précédente. Puis on s'est dit qu'on verrait."

Toujours selon les informations de Télé Loisirs, le personnage de Philippe Lellouche (Xavier) a été supprimé par la production, tout comme celui de Victoria Abril (Caroline, la mère de l'héroïne et la compagne de ce dernier). Loin d'être déçu, l'acteur français a avoué "n'avoir aucun regret" : "Clem, c'était très chronophage. J'ai dû refuser des longs métrages pour honorer ma participation à la série. Donc, ça m'arrange." Il aurait "détesté partir si la série ne marchait plus". "Je ne suis pas du tout en froid avec la production. La télé a été un épiphénomène dans ma carrière, mais j'ai adoré le faire, surtout quand on voit la réaction des gens qui adorent Clem", a-t-il conclu.