Victoria Abril quitte la série Clem : Les vraies raisons de son départ

Victoria Abril a créé la surprise hier en annonçant sur Instagram quitter la série Clem (TF1). Celle qui incarnait le personnage de Caroline tire sa révérence après huit ans de bons et loyaux services au côté de la star du programme, Lucie Lucas. Alors qu'elle l'actrice ne s'était pas exprimée sur les raisons de ce départ inattendu, la production en a dit plus auprès de nos confrères de Télé Loisirs.

"On s'est rendu compte qu'on avait fait vivre tellement de choses au personnage de Caroline dans la série qu'on n'arrivait plus à alimenter les histoires à la hauteur du talent de la comédienne, confie Rose Brandford-Griffith, la productrice de la série. On na va pas demander à Victoria Abril de faire de la figuration. Les auteurs ont essayé de développer plein d'histoires qui ne donnaient pas autant de place à Caroline mais ils n'arrivaient pas à trouver."

Toutefois, que les choses soient claires : Victoria Abril n'a en aucun cas été virée. "Ça sous-entendrait qu'il y avait conflit, ce n'était pas le cas", assure la productrice. Mais cette décision de faire partir le personnage de Caroline vient bel et bien de la production. "Quand on en a parlé à TF1, ils ont compris", poursuit Rose Brandford-Griffith. La chaîne explique quant à elle que le départ de la comédienne de 58 ans a été décidé d'un commun accord entre les trois parties.