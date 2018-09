Lucy Hale et Tyler Posey s'invitent chez vous pour un Action ou vérité sanglant

C'est le genre de pitch dont on se demande comment personne n'y a pas pensé plus tôt tellement il est malin. Dans Action ou vérité, une bande de copains commencent une partie quand quelqu'un ou quelque chose d'extérieur s'en mêle et punit de manière sanglante ceux qui mentent ou n'accomplissent pas leur gage. Cette idée, on la doit à Jeff Wadlow, auteur et réalisateur de Kick-Ass 2 que Quentin Tarantino avait glissé dans sa liste des meilleurs films de l'année 2013. Et, bonne nouvelle, Action ou vérité débarque mercredi 11 septembre 2018 en DVD et Blu-ray dans une version inédite director's cut.

Jeff Wadlow a écrit et réalisé Action ou vérité sorti au printemps dernier. Devant sa caméra, celui qui a coproduit plusieurs épisodes de The Strain, la série vampirique de Guillermo Del Toro, quelques-uns des jeunes acteurs les plus populaires du moment : Lucy Hale (Pretty Little Liars) tient le rôle principal d'Olivia Barron, la jeune héroïne qui entraîne ses amis dans ce jeu innocent qui tourne vite au cauchemar le plus total. À ses côtés, on retrouve Violette Beane, de la série Flash, et les sexy Tyler Posey (Teen Wolf) et Landon Liboiron (Hemlock Grove), deux acteurs déjà habitués au gore.

À ce quatuor principal s'ajoute une galerie de personnages qui, comme Olivia, tenteront par tous les moyens d'échapper au jeu... À moins que leur seule échappatoire ne soit justement de ne pas se défiler.

Action ou vérité, Truth or Dare dans son titre original, a été produit par Jason Blum, boss de Blumhouse Productions. On lui doit rien de moins que les meilleurs films d'épouvante de ces dernières années comme les sagas Paranormal Activity, Insidious, American Nightmare et Sinister. C'est aussi lui qui a tout misé sur le génial Get out en 2017 qui a valu à Jordan Peele l'Oscar du meilleur scénario.