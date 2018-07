Lucy Helmore se serait suicidée : Une quatrième tragédie dans son groupe d'amis

Mardi 24 juillet 2018, nous apprenions la mort de Lucy Helmore, épouse de l'homme d'affaires Robin Birley, première épouse du chanteur Bryan Ferry (Roxy Music) et mère de ses quatre fils. L'ancien mannequin de 58 ans s'est éteint en Irlande, entouré de ses "chiens bien-aimés", selon son mari. Son frère Ed Helmore, un journaliste installé à New York, a déclaré au Daily Mail : "Lucy luttait contre une longue dépression, une bataille qu'elle a perdue lundi."

Mannequin et muse, Lucy Helmore pourrait s'être suicidée. Pour la presse anglaise, il s'agit de la quatrième tragédie dans le même groupe de socialites, ces personnalités mondaines et créatives qui faisaient Londres. Lucy était l'amie de la journaliste Isabella Blow, connue pour avoir lancé la carrière d'Alexander McQueen et qui s'est suicidée en 2007. Le couturier, lui, s'est pendu en 2010. Et, tout récemment, le 12 juillet, c'est leur amie Annabelle Neilson, une proche de Kate Moss comme l'était McQueen, qui s'est effondrée, terrassée par un AVC à l'âge de 49 ans. Tous ces gens se fréquentaient et s'aimaient... Lucy Helmore pratiquait la photo et était parfois exposée. Elle prenait en photo ses amis comme Blow et l'artiste Damien Hirst.

Addict retranchée

Dans sa toute dernière interview, au Guardian en 2011, Lucy Helmore revenait sur ses problèmes de drogue et d'alcool, qui ont occupé une grande partie de son mariage avec Bryan Ferry (entre 1982 et 2003) : "Je sais que j'ai une personnalité d'addict. J'ai grandi avec l'alcoolisme. Mon père était alcoolique. C'est génétique, en partie."

Pour autant, Lucy Helmore était décrite par ses amis comme une personne silencieuse, "sereine et discrète". Elle avait par exemple du mal avec l'exposition qu'impliquait son mariage avec Bryan Ferry avec lequel elle a eu quatre fils : Otis, Isaac, Tara et Merlin. Depuis quatre ans, Lucy Helmore avait décidé de se retrancher dans sa ferme du Shropshire. Elle y vivait dans la solitude et la tranquillité, tandis que son époux, Robin Birley, vivait à Londres au-dessus de son très select club du 5 Hertford Street.

Le Daily Mail raconte qu'elle fumait jusqu'à 60 Marlboro Light par jour et pratiquait la chasse le week-end. Elle élevait aussi des espèces rares de cochons. Dans son communiqué, Birley a écrit que son épouse était morte lors de vacances en Irlande (comme son père, mort tragiquement dans un incendie il y a vingt-deux ans) entourée de ses chiens Daisy, Peg et Daphne. Dans un Tweet, Bryan Ferry a simplement déclaré : "Je suis très attristé et choqué par cette tragique nouvelle de la mort de Lucy. La famille demande à ce que son intimité soit respectée dans cette difficile épreuve."