Ludivine Birker larguée par Julien Castaldi : Ses messages troublants...

"Je croyais te connaître, mais on a tous tendance à ne voir que ce que l'on veut au lieu de chercher la réalité ! Vous croyez que vous me connaissez bien, mais c'est faut, vous ne savez pas de quoi je suis capable", a-t-elle d'abord écrit.

Puis, sur une autre photo d'elle topless, de dos, à Ibiza, Ludivine Birker a ajouté : "Je me suis enfin réveillée du conte de fées des enfers, I thank you for this choice."

De son côté, Julien Castaldi s'était exprimé sur leur rupture à l'antenne du Mad Mag de NRJ12. "On s'est mis d'accord. C'est terminé entre Ludivine et moi, mais je pense que c'est mieux parce qu'on est trop différents dans le fond. C'est-à-dire qu'elle a 25 ans, j'ai 20 ans...", avait-il lancé.

Dans la foulée, le fils de Benjamin Castaldi avait confié avoir préféré mettre un terme à leur relation plutôt que "lui faire de la peine plus longtemps".

Après son explication sur le plateau d'Ayem Nour, il n'a plus évoqué le sujet publiquement. Ainsi, sur Instagram, Julien Castaldi semble décidé à aller de l'avant. Récemment, il a posté une photo de son bras musclé et précisé suivre un entraînement avec un coach.