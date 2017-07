Ludivine Sagna : Des problèmes, quels problèmes ? Toujours une bombe à Miami

Déjà plus d'une semaine que Ludivine Sagna joue les naïades pulpeuses à Miami. La jeune femme n'a pourtant encore jamais porté le même maillot de bain depuis qu'elle a investi la belle plage de son hôtel. Une pièce rouge telle une sirène d'Alerte à Malibu, un bikini canari, la femme de Bacary Sagna varie les plaisirs.

En vacances avec ses enfants Elias (8 ans) et Kaïs (6 ans) et son très charmant frère Mathieu, pompier de Paris, Ludivine Sagna s'est offert une nouvelle sortie en bord de mer jeudi 20 juillet. Accompagnée d'Elias, l'ancienne chroniqueuse de C8 a opté cette fois-ci pour un maillot de bain noir portant l'inscription "Trouble". L'aveu qu'elle rencontre des problèmes ces derniers temps ? Ses francs et jolis sourires ne laissent pourtant rien paraître, au contraire.

Heureuse de passer de nouvelles vacances à Miami en famille, sa destination de prédilection, la jeune maman a profité de cette nouvelle journée de détente dans la bonne humeur. Mais impossible de ne pas constater malgré cet enthousiasme que quelqu'un manque à l'appel : Bacary Sagna.

Le célèbre défenseur français de 34 ans, qui n'a pas été reconduit par Pep Guardiola à Manchester City et se trouve toujours sans emploi, n'a pas été vu une seule fois à Miami. C'est à des milliers de kilomètres des bancs de sable de Floride que Bacary Sagna a été aperçu pour la dernière fois, du côté de la station balnéaire de Mamaia, où il a passé plusieurs jours avec un groupe d'amis. Un éloignement géographique qui ne semble pas atteindre le moral de Ludivine Sagna. Des retrouvailles sont-elles prévues pour bientôt ?