Ludivine Sagna : Naïade si pulpeuse à Miami... que son maillot flanche

Ludivine Sagna a fait de Miami sa destination de prédilection pour les vacances d'été. 2017 n'échappe pas à la règle. Comme tous les ans, la femme du footballeur Bacary Sagna fait le show sur les côtés de la Floride, sauf que cette fois-ci, son homme n'est pas de la partie.

Comme le 12 juillet dernier, c'est sans le défenseur international de 34 ans que la jeune maman de 28 ans a de nouveau été repérée les 14 et 16 juillet. Accompagnée de ses deux fils, Elias (8 ans) et Kaïs (6 ans), Ludivine Sagna s'est amusée en mer, trahie par l'un de ses maillots de bain. Si l'ancienne chroniqueuse de C8 opte souvent pour la sécurité avec des maillots une-pièce qui font d'elle une sirène digne d'Alerte à Malibu, il lui arrive parfois de prendre des risques. Comme avec ce petit bikini bleu électrique dont le haut triangle a eu bien du mal à résister à la houle et à ses formes.

Alors qu'elle jouait alors l'un de ses garçons, la pulpeuse brune a vu l'un de ses seins quitter la petite pièce de tissu, ce qui lui a valu un réajustement express. Joli réflexe...

Libre de tout contrat depuis qu'il n'a pas été prolongé par Pep Guardiola à Manchester City, Bacary Sagna ne sait pas encore où il jouera la saison prochaine. Peut-être en France, à l'Olympique de Marseille où son nom a été évoqué, ou bien en Turquie. Le Bursaspor de Paul Le Guen le convoite. Un avenir en suspens qui mérite réflexion mais ne l'empêche pas de passer des soirées festives et arrosées. Le défenseur se trouve actuellement en Roumanie avec un groupe d'amis, du côté de la station balnéaire de Mamaia.

De l'eau dans le gaz entre Bacary et Ludivine Sagna, mariés depuis 2010 ?