Luigi Kröner : Le fils d'Elsa Lunghini remporte une nouvelle victoire musclée

Luigi Kröner n'en finit plus de cumuler les succès dans le monde du sport. À 22 ans, le fils de l'actrice et chanteuse Elsa Lunghini peut déjà se targuer d'avoir parcouru un sacré bout de chemin, et ce n'est que le début ! En 2010, il avait notamment été sacré champion de France de kick-boxing avant de devenir champion de France de pancrace en 2012.

S'il passe encore régulièrement des castings pour des rôles au cinéma, celui dont le papa n'est autre que le musicien allemand Peter Kröner privilégie surtout les championnats et autres compétitions. Lorsqu'il n'est pas sur le ring, il profite également de son temps libre pour entraîner ceux qui chercheraient à découvrir sa passion. Coach sportif accompli dans les arts martiaux, il compte parmi ses clients de nombreux débutants, mais également des amoureux de sport et des comédiens qui souhaiteraient s'entraîner pour les besoins d'un film. "Vous voulez vous préparer pour un rôle spécifique (combats, fitness ou musculation), rester ou vous remettre en forme ? N'hésitez pas à me contacter, nous mettrons en place ensemble un programme de séances adaptées pour vos tournages et castings", peut-on ainsi lire sur son site internet officiel.

Dimanche 15 janvier, c'est pour annoncer une excellente nouvelle que Luigi Kröner s'est saisi de son compte Instagram. Le jeune homme a en effet révélé avoir récemment été sacré champion d'Île-de-France de kick-boxing pour la saison 2016-2017.