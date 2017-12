Luis Buñuel : Mort de son fils, qui avait fait tourner Deneuve et Depardieu

Moins connu que son iconique papa, Juan Luis Buñuel avait tourné avec les plus grands. Fils de l'immense Luis Buñuel, le réalisateur français est mort le 6 décembre dernier, même jour que Johnny Hallyday. Son décès a été annoncé par la presse espagnole deux jours plus tard. Il venait de fêter ses 83 ans.

Comme son père, c'est vers le cinéma qu'il s'est tourné dès son plus âge. Il a commencé en étant l'assistant-réalisateur de son papa en 1960 pour La Jeune Fille, collaborant avec lui à plusieurs reprises (Viridiana, Le Journal d'une femme de chambre et Cet obscur objet du désir). Il a également assisté Orson Welles, Louis Malle (Viva Maria!, Le voleur), Henri Verneuil et Luigi Comencini, tout en commençant à se tourner vers la réalisation avec quelques courts documentaires avant de se lancer dans une fiction longue, Au rendez-vous de la mort joyeuse, récompensé à Sitges en 1973. Françoise Fabian et Gérard Depardieu s'y donnent notamment la réplique. Il enchaîne directement avec La Femme aux bottes rouges en 1974, avec Catherine Deneuve et Fernando Rey, puis Léonor en 1975 avec Michel Piccoli, Ornella Muti et Liv Ullmann. Il se tournera ensuite vers la télévision pour des téléfilms ou des séries, avant de prendre sa retraite il y a vingt ans de cela.

Juan Luis Buñuel était également photographe, sculpteur, peintre, scénariste et même acteur (Henry et June, L'aventure c'est l'aventure).