M. Pokora de retour en France : Le beau gosse loin de Christina Milian

Le grand retour de la Formule 1 en France était très attendu, tout comme celui de M. Pokora. Connu pour être un passionné de ballon rond, de Marseille à Los Angeles, le chanteur de 32 ans s'intéresse également aux sports automobiles.

Bien qu'exilé aux États-Unis depuis plusieurs mois, M. Pokora faisait partie des VIP présents lors du Grand Prix de France qui s'est couru le dimanche 24 juin 2018 sur le circuit du Castellet. Tout comme Christian Estrosi (maire de Nice et vice-président du conseil régional de PACA) et son épouse Laura Tenoudji, Charlène et Albert de Monaco, Miss France 2018, Maëva Coucke ou encore l'animateur Jean-Luc Reichmann et Paul Belmondo, l'ex-coach de The Voice et The Voice Kids (TF1) a assisté à la victoire du Britannique Lewis Hamilton Pour ce grand retour dans l'Hexagone, M. Pokora n'était pas accompagné de Christina Milian. Pendant que le beau gosse français, stylé avec son T-shirt "Purple rain" en hommage à Prince et ses lunettes colorées, sa compagne bronzait en Californie. La chanteuse américaine de 36 ans s'est affichée en bikini noir sur Instagram.