M. Pokora et Christina Milian : Amoureux assortis en jeans troués pour Drake

La dernière fois que M. Pokora a été vu, c'était à la fin du mois de septembre, à Paris, pour l'anniversaire du mannequin Cindy Bruna. Le chanteur de 33 ans avait notamment posé avec les deux footballeurs du PSG Layvin Kurzawa et Julian Draxler alors qu'il est pourtant un fan de l'Olympique de Marseille et l'animateur de Sept à huit (TF1) Harry Roselmack. Dans la plus grande discrétion, M. Pokora a quitté la France pour reprendre la direction de Los Angeles où il vit à présent avec sa compagne américaine Christina Milian depuis le début de l'année.

Le couple était de sortie le dimanche 14 octobre 2018 et a assisté à un concert qui a attiré de nombreuses stars : celui de Drake et du trio Migos au Staples Center. M. Pokora et Christina Milian ont été photographiés à leur arrivée devant la salle, apparition très remarquée puisque les amoureux étaient assortis. Les deux chanteurs portaient des jeans troués. Mais si Christina Milian s'est montrée souriante devant les photographes, M. Pokora a choisi de rester assez fermé. Un comportement qui n'a rien de surprenant puisque l'ex-coach de The Voice Kids (TF1) ne communique plus sur sa nouvelle vie. Il avait annoncé qu'il faisait un break pour se concentrer sur sa vie personnelle qu'il avait trop mise de côté et avait pris la décision radicale de quitter les réseaux sociaux. Et si Christina Milian ne s'est jamais refusée à exposer son partenaire sur sa page Instagram, M. Pokora n'a pas été filmé ou photographié par sa compagne lors du concert.

Les deux chanteurs n'ont pas seulement profité de la présence de Drake sur scène puisqu'un invité surprise a débarqué, le grand LeBron James. Nouvelle recrue des Lakers de Los Angeles, le basketteur américain de 33 ans se rendra régulièrement au Staples Center puisque cette arène est la salle officielle de son équipe.