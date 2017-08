M. Pokora torse nu : Le coach de The Voice Kids 4 est canon en maillot de bain !

Samedi 19 août 2017, TF1 diffusera le premier épisode de The Voice Kids 4 dès 21h. À cette occasion, le sexy coach M. Pokora tentera de constituer la meilleure équipe de teens possible afin de remporter la compétition.

En attendant cette diffusion et la future finale en live, le chanteur profite de l'été à 100%. Il suffit de regarder son compte Instagram pour s'en rendre compte. Jeudi 17 août, la star de 31 ans commentait simplement en légende d'un cliché de lui torse nu, profitant d'une calanque non loin de Saint-Tropez : "South of France."

Bronzage nickel, abdos dessinés, tatouages sexy et corps encore humide... Il n'en fallait pas plus pour que le cliché récolte pas loin de 50 000 like et des milliers de commentaires en quelques heures. "Profite bien de tes vacances Matt", "Quel bel homme, magnifique comme toujours", "Y a pas que le paysage qui est beau sur cette photo", pouvait-on lire parmi ces très nombreuses réactions.

Si M. Pokora coache – une nouvelle fois – aussi bien ses Talents qu'il arrive à impressionner avec sa silhouette, Jenifer et Patrick Fiori ont du souci à se faire... Pour rappel, la popstar française à déjà été coach dans The Voice Kids 3 et The Voice 6, deux concours qu'il a remportés grâce à ses protégés.