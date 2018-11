Maddie Ziegler : Son chéri est le fils d'une grande star de la chanson...

Comme le rapporte le site The Blast, Maddie Ziegler (16 ans) et Kailand Morris (17 ans) sont amoureux. Le jeune couple a pris la pose pour un shooting réalisé par le photographe Tyler Shields et s'affiche aussi de temps à autre sur les réseaux sociaux.

Maddie Ziegler, que l'on a pu voir dans les clips de Sia Chandelier, Elastic Heart, Big Girls Cry, Cheap Thrills ou encore The Greatest, a fait la rencontre de Kailand Morris, mannequin et fils de Stevie Wonder, l'été dernier. Cela s'est produit sur le plateau de l'émission Dancing With The Stars : Juniors, alors que le jeune homme venait encourager son frère Mandla, en compétition, et que Maddie venait elle soutenir sa soeur, la chanteuse Mackenzie Ziegler. "Ils se sont bien amusés à passer du temps ensemble et ne prennent pas les choses trop au sérieux", affirme The Blast.

Les deux jeunes gens se sont donc rapprochés et multiplient les sorties ensemble, comme lorsqu'ils sont allés au parc Disneyland au début du mois de novembre.