Maddox et Pax Jolie-Pitt : Deux gaillards solidaires face au divorce des parents

Le 3 janvier, Angelina Jolie rentrait avec ses six enfants de vacances d'hiver passées dans une station de ski du Colorado. Une première véritable apparition publique en famille pour la star américaine qui envoyait au passage un message fort : Brad Pitt a bien passé le Nouvel An seul et sans ses enfants.

À peine de retour à Los Angeles, les deux aînés de la fratrie, Maddox (15 ans) et Pax (12 ans), se sont échappés pour faire cavaliers seuls. Les deux adolescents se sont isolés et ont rejoint des amis dans un restaurant de Studio City, alors qu'Angie est rentrée à la maison avec les quatre autres bambins. Solidaires et très proches, les deux garçons commencent à prendre de la distance avec le divorce de leurs parents. Contraints à la discrétion et au silence radio pendant de longues semaines, ils veulent aujourd'hui prendre l'air plus librement et ne pas forcément subir la pression d'un divorce pesant.

De quoi faire écho aux griefs énoncés par le clan de Brad ces derniers jours. Selon ses avocats, Angelina Jolie déballait sur la place publique des détails qui devaient rester privés. Un linge sale lavé devant tout le monde qui a fortement déplu à l'acteur d'Alliés, lequel a avancé qu'un tel comportement était nuisible au bien-être des enfants et même à leur sécurité. Angelina a reçu le message et l'a même approuvé. En revanche, si l'actrice et réalisatrice promet de limiter les fuites de son côté, elle ne compte pas lâcher du terrain sur ses exigences. Elle réclame en effet la garde exclusive des six enfants.