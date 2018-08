Madeleine de Suède déménage : La princesse et sa famille partent aux USA

En 2010, c'est une Madeleine brisée, humiliée publiquement par l'homme – infidèle – qu'elle devait épouser, qui fuyait la Suède et partait tenter de se reconstruire à New York. En 2018, c'est une Madeleine comblée, épouse et mère de trois enfants, qui se prépare à retourner vivre outre-Atlantique ! Les médias suédois ont révélé que la fille cadette du roi Carl XVI Gustaf et de la reine Silvia de Suède, âgée de 36 ans, allait s'installer en Floride avec sa famille dès l'automne, ce que la cour a confirmé.

"La famille planifie cela depuis longtemps, ils sont reconnaissants et heureux que toute la famille déménage", a déclaré l'incontournable porte-parole du service de presse de la Maison Royale, Margareta Thorgren.

Trois ans après leur retour d'Amérique, où ils se sont rencontrés et ont commencé à vivre ensemble, et leur installation à Londres, occasionnant des allers-retours critiqués à Stockholm au gré des occasions officielles et événements privés de la famille royale, la princesse Madeleine et son mari Christopher O'Neill vont faire le chemin en sens inverse – mais ils ne sont plus seuls. La soeur cadette de la princesse héritière Victoria avait fait la connaissance du financier américano-britannique de huit ans son aîné à New York, où elle-même travaillait pour le compte de la World Childhood Foundation créée et présidée par sa mère la reine Silvia. Leur relation avait été découverte en janvier 2011 et, après des fiançailles annoncées le 25 octobre 2012, ils s'étaient mariés le 8 juin 2013, avant d'accueillir l'année suivante leur premier enfant : la princesse Leonore, née le 20 février 2014 à Big Apple. Son petit frère le prince Nicolas, lui, est venu au monde un an plus tard (le 15 juin 2015) à Stockholm, quelques semaines avant l'emménagement de la famille à Londres, où Chris O'Neill dirigeait une société de services bancaires. Le couple a eu cette année son troisième enfant, la princesse Adrienne, née le 9 mars et baptisée le 8 juin.

Dans son communiqué, la chef de presse du palais royal a livré quelques éléments de contexte supplémentaires quant à ce déménagement de la princesse Madeleine et sa famille vers la Floride : "La principale raison, c'est que c'est un bon moment pour le faire parce que les enfants sont encore jeunes. Chris a grandi en partie aux États-Unis, alors pour lui c'est comme rentrer à la maison", a souligné Margareta Thorgren, rappelant que l'époux de la princesse, qui poursuivra néanmoins ses activités en Europe, a la double nationalité américaine et britannique – il avait renoncé à la nationalité suédoise et à tout titre royal par son mariage avec Madeleine, préférant sa carrière aux obligations royales. Le communiqué laisse par ailleurs entendre que la princesse va, dans la droite ligne de son expérience passée sur place, approfondir son travail en faveur de la protection de l'enfance sur le sol américain.