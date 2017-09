Madonna : Installée au Portugal, elle prépare un film et un album !

Installée à Lisbonne, au Portugal, pour les besoins de la carrière footballistique de son fils David (11 ans), Madonna a vite trouvé l'inspiration. La star a posté un message dévoilant ses projets sur son compte Instagram...

"L'énergie du Portugal est si inspirante. Je me sens très créative et vivante ici, et j'ai hâte de travailler sur mon film LOVED et de faire à nouveau de la musique !!! C'est le prochain chapitre de mon livre ! Il est temps de conquérir le monde d'un autre point de vue !!", a écrit Madonna. La star, qui a récemment fêté ses 59 ans en présence de tous ses enfants lors d'une escapade en Italie, s'apprête pour l'heure à publier le DVD et disque live de sa tournée Rebel Heart Tour (du nom de son dernier disque paru en 2015).

Côté cinéma, Madonna a déjà deux films à son actif en tant que réalisatrice : Filth and Wisdom (sorti en 2008) et W.E. (sorti en 2012). La critique n'a pas été tendre avec ces deux films, qui n'ont pas rencontré le succès au box-office. Mais jamais deux sans trois...