Madonna : La star partage une adorable vidéo de ses jumelles adoptées

Voilà à peine dix jours que Madonna est rentrée aux Etats-Unis avec les jumelles Estere et Stelle, des fillettes de 4 ans qu'elle vient d'adopter au Malawi. Déjà mère de Lourdes (20 ans), Rocco (16 ans), David et Mercy (11 ans et également adoptés au Malawi il y a quelques années), la star de 58 ans est aujourd'hui à la tête d'une famille de six enfants, bien que son fils aîné vive aujourd'hui chez son père Guy Ritchie à Londres.

Jusqu'à aujourd'hui, la chanteuse américaine s'était très peu exprimée au sujet de sa famille. A peine avait-elle adressé une publication pour confirmer qu'elle avait reçu l'autorisation de la justice malawite pour emmener ses jumelles avec elle à New York, rectifiant par ailleurs l'orthographe des prénoms des enfants qui avaient au début été orthographiés Esther et Stella.

Samedi 18 février, l'interprète de Like A Prayer a finalement craqué en diffusant de nouvelles images d'Estere et Stelle, cette fois en vidéo. Assises sur un sofa, les deux soeurs sont vêtues de tenues similaires et interprètent la chanson enfantine populaire Twinkle Twinkle Little Star, tandis qu'une personne s'exécute au piano.