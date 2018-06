Madonna : Rocco Ritchie, son fils mineur, s'offre une virée alcoolisée au pub

Le fils de Madonna, qui fêtera ses 18 ans cet été, est encore mineur. Pourtant, Rocco Ritchie ne s'est pas privé de profiter d'une soirée entre amis le 3 juin 2018, une pinte de bière à la main. Une virée alcoolisée dont le Daily Mail a publié les photos.

On est loin du style grosse doudoune et skate d'il y a quelques mois ! Affichant un nouveau style rétro inspiré des années 1940, le fils du réalisateur Guy Ritchie était dans le quartier de Mayfair à Londres, ce dimanche. Avec son look frôlant le déguisement – chemise, cravate, pantalon à pinces beige et veste de velours côtelé –, l'adolescent était entouré d'amis lors de son apparition devant un pub de la capitale. Et c'est en toute impunité qu'il s'est affiché avec ce qui semble être une pinte de Guinness.

Nouveau look pour une nouvelle vie ?

Ce n'est pas la première fois que Rocco Ritchie est aperçu avec un verre d'alcool puisque, le 24 mai dernier, il profitait d'une autre pinte de bière en plein jour à la Fitzroy Tavern. Tandis que sa mère est partie vivre au Portugal avec ses frères et soeurs, le jeune homme vit aujourd'hui à Londres avec son père. Pour certains, son ami Brooklyn Beckham serait à l'origine de ce changement de style pour le moins radical, mais non moins élégant. Comme le fils de Victoria et David Beckham, Rocco Ritchie envisagerait de partir à New York afin de poursuivre ses études.