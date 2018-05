David Beckham ému par la surprise de Brooklyn pour son anniversaire

Toute la journée de ce 2 mai 2018, le clan Beckham a adressé ses voeux d'anniversaire au footballeur qui fêtait ses 43 ans. Mais la star du jour ne s'attendait certainement à la surprise que lui a réservée l'un de ses fils en plein repas de fête dans un restaurant londonien.

Une jolie carte écrite par Harper, des doux mots partagés avec Romeo et Cruz, une maison pleine de ballons et de cotillons grâce aux talents de décoratrice de Victoria Beckham : toute la famille a fait en sorte que David Beckham passe une bonne journée d'anniversaire. Un bonheur presque complet puisque un grand absent s'est fait remarquer sur les vidéos et photos partagées sur Instagram : Brooklyn, le fils aîné de la fratrie, qui poursuit ses études de photographie à New York.

Mais le meilleur était pour la fin de la journée ! Comme le montre une vidéo Story qu'il a postée dans la foulée, l'ancien joueur du PSG était attablé en famille au restaurant lorsqu'il a eu la surprise de voir débarquer son fils qui avait fait le déplacement jusque-là pour lui souhaiter un joyeux anniversaire de vive voix. Juste à temps !