Victoria et David Beckham : Leurs enfants grandissent vite surtout Romeo

Victoria Beckham a beau être une femme d'affaires accomplie, qui habille les plus grandes stars avec sa marque de prêt-à-porter et vient de signer une nouvelle collaboration avec la légende de la NBA Shaquille O'Neal pour Reebok, sa famille reste sa plus grande fierté.

Partagé entre les États-Unis et Londres, où il vit, le célèbre clan Beckham se trouve actuellement en Californie au grand complet. Alors qu'elle a participé lundi 16 avril à l'inauguration de l'étoile de son amie Eva Longoria sur le prestigieux Walk of Fame d'Hollywood, Victoria Beckham a également publié une nouvelle photo de famille sur sa page Instagram. Fière, entourée de ses quatre enfants, celle qui retrouvera prochainement ses collègues des Spice girls sur scène profite de cet instant de tendresse immortalisé à quelques heures de son anniversaire. Victoria Beckham fête ses 44 ans en ce 17 avril. Brooklyn, 19 ans, Romeo, 15 ans, Cruz, 13 ans, et Harper, 7 ans, ont tous sacrément grandi, notamment Romeo, copie conforme de son papa, bientôt aussi grand que son grand frère Brooklyn et déjà plus grand que sa maman.