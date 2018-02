Les Spice Girls de retour : Elles touchent le pactole pour une tournée mondiale

Les retrouvailles des Spice Girls chez Geri Horner (anciennement Halliwell) à Londres ont fait l'effet d'une bombe. Pour la toute première fois en l'espace de six ans, Victoria Beckham, Emma Bunton, Melanie Chisholm, Melanie Brown et Geri Horner se sont réunies en présence de leur ancien manager Simon Fuller.

Si les cinq membres du mythique girls band des années 1990 ont tous publié des images de leurs incroyables et inespérées retrouvailles, aucun détail concret n'avait encore fuité. Ce dimanche 4 février, le Daily Mail est en mesure d'affirmer que les Spice Girls vont se reformer pour une série de concerts. Le tabloïd britannique révèle que cette tournée mondiale a été négociée sur la base d'un contrat à 50 millions de livres et que la plus difficile à convaincre a été, sans grande surprise, Victoria Beckham. Devenue une styliste à la renommée internationale, la femme de David Beckham semblait avoir définitivement laissé son personnage de Posh derrière elle. Et bien non.

Selon les premiers éléments, les Spice Girls auraient d'ores et déjà accepté de participer à un grand show en Chine, le tout négocié par leur ancien manager. Réfractaire au début, Victoria Beckham a finalement accepté, la nostalgie ayant beaucoup joué. "Victoria était si refroidie à l'idée de chanter et se produire à nouveau avec les Spice Girls mais leur rendez-vous de vendredi lui a rappelé les bons moments", commente une source au Daily Mail. "Les filles se sont assises ensemble, ont ri et se sont souvenues des moments marrants et spéciaux et elle est à présent partante", est-il ajouté.

Le dernier show des Spice Girls remonte à 2012 lorsqu'elles avaient participé à la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Londres.

"Nous avons passé un après-midi merveilleux à rattraper le retard et à nous souvenir des moments extraordinaires passés ensemble", ont-elles déclaré dans un communiqué diffusé par leur agent. "Nous sommes toujours dépassées par l'intérêt que suscite les Spice Girls à travers le monde entier", ont-elles également confié, évoquant "de nouvelles opportunités de faire des choses ensemble."

Au mariage de Meghan Markle et du prince Harry ?

C'est officiel depuis le 15 décembre 2017, Meghan Markle et le prince Harry se diront "oui" le 19 mai 2018, un mariage qui se déroulera à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. Selon une rumeur lancée par The Sun, les Spice Girls auraient en tête de se produire lors de ce jour unique. "Geri a suggéré que le mariage royal est une opportunité fantastique et qu'elles devraient proposer de chanter à la réception", indique une source au Sun. Le girls band n'est certainement pas sans savoir que Meghan Markle fait partie de ses millions de fans.

Si l'on sait que la fiancée du prince Harry s'occupe personnellement des préparatifs de leur mariage, qu'un thème noir et blanc aurait déjà été choisi et que l'actrice américaine de 36 ans promet de surprendre ses invités, il paraît néanmoins peu probable qu'un show des Spice Girls soit au programme.