Madonna : Ses jumelles tout sourire pour une jolie photo de famille

Malgré cette hyperactivité virtuelle, Madonna ne s'est toujours pas exprimée sur les propos virulents tenus à son encontre par le père biologique des jumelles. Adam Mwale a récemment indiqué au Daily Mail qu'il pensait que la chanteuse serait une "mère d'accueil" et que ses filles ne resteraient pas définitivement loin de lui : "Au début, on m'a dit qu'Esther et Stella iraient à l'étranger avec une femme riche, qu'elle leur apporterait une bonne éducation et qu'elle me les rendrait pour qu'elles reviennent vivre avec moi et m'aident avec ma famille Maintenant, on me dit que l'adoption est définitive. Je suis leur père et je serai toujours leur père. J'ai accepté qu'elles aillent à l'étranger mais c'est parce qu'on m'a dit qu'elles reviendraient. Elles seront toujours mes enfants."