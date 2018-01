Maëva Coucke en froid avec son papa : "Je suis très rancunière"

Maëva Coucke a évoqué à plusieurs reprises son papa en interview. Mais cette fois, Miss France 2018 a donné plus de détails à propos de leur brouille.

Au cours de l'entretien qu'elle a accordé à nos confrères de Voici, la jolie (fausse) rousse de 23 ans a rappelé qu'elle a découvert après coup la présence de son papa à l'élection Miss France 2018, qui s'est tenue le 16 janvier dernier, à Châteauroux.

"Mais je n'ai pas de contact avec lui. Il communique avec ma mère et ma grande soeur, mais ma soeur jumelle et moi sommes fâchées avec lui", a-t-elle ensuite précisé. Et Maëva ne compte pas lui reparler de sitôt : "Miss France ou pas, ça ne changera rien. Je suis très rancunière."

La nouvelle protégée de Sylvie Tellier a conclu le sujet en expliquant que son papa était militaire. Ses soeurs et elle ont donc été élevées "de manière assez stricte" et se tenaient à carreau.

